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Три рубля на карманные расходы и гуталин для ботинок: как жена советского классика управляла его жизнью и миллионами

Три рубля на карманные расходы и гуталин для ботинок: как жена советского классика управляла его жизнью и миллионами

Его песни пела вся страна, а гонорары за них были огромными по советским меркам. При этом создатель «Подмосковных вечеров» Михаил Матусовский в быту оставался беспомощным.

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