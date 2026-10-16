Соревнования проходят 16 и 17 октября в спортивном комплексе «Маяк», за награды борются шесть детских команд из Самары, Тольятти, Нижнекамска, Москвы, Красногорска и Кузнецка.
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