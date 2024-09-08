Татьяна Монтян: Учительницу уволили за то, что ее дочь пошла в церковь. Какие талантливые детективы в университете Черкасс

Студентка Черкасского национального университета Елизавета Диброва опубликовала в своём Фейсбуке сториз, в котором она говорит, что церковь, в которую она ходит, закрывают, и что «в Украине через месяц не будет ни одной церкви».
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