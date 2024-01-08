Вопрос: надо ли сдавать предателей России, публикующих антигосударственные материалы в соцсетях

Игорь Василевский Глупость несусветная... Не приписывайте им того, чего нет

Людмила Лиханова ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО. ИБО ОТ ИХ ПРЕДАТЕЛЬСТВ ВОЛЬНЫХ ИЛИ НЕВОЛЬНЫХ ПОСТРАДАЮТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОСТЫЕ ЛЮДИ. МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ОЧИЩАТЬ НАШУ ЛЮБИМУЮ РОССИЮ ОТ НЕЧИСТИ.