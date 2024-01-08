Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вопрос: надо ли сдавать предателей России, публикующих антигосударственные материалы в соцсетях

Вопрос: надо ли сдавать предателей России, публикующих антигосударственные материалы в соцсетях

Мы боимся прослыть доносчиками? Недавно разговор вышел с коллегой на работе. Он поделился дилеммой.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Глупость несусветная... Не приписывайте им того, чего нет
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1 час.
Людмила Лиханова
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО. ИБО ОТ ИХ ПРЕДАТЕЛЬСТВ ВОЛЬНЫХ ИЛИ НЕВОЛЬНЫХ ПОСТРАДАЮТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОСТЫЕ ЛЮДИ. МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ОЧИЩАТЬ НАШУ ЛЮБИМУЮ РОССИЮ ОТ НЕЧИСТИ.
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1 час.
Александр Попов
Надо СООБЩАТЬ, иначе ДЕРЬМО будет ПЛОДИТСЯ и РАСПОЛЗАТЬСЯ.
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39 мин.

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