Российские военнослужащие берут Авдеевку — карта боевых действий на СВО

«Подавили — идём дальше» Российские военнослужащие берут Авдеевку в котел 11 октября 2023 года российские военнослужащие продолжают наступление на Авдеевку, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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