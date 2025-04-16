Репродуктивное здоровье тревожит россиян

Доля россиян, которые недовольны состоянием своего репродуктивного здоровья, в этом году составила 18%, говорится в результатах онлайн-опроса, проведенного аналитическим центром «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ) и фармкомпанией «Гедеон Рихтер».
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