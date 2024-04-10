Политолог: полиция из бывших мигрантов или цена присяги России

Ну а уж мигранты на службе в полиции - э о вообще... Слов нет... До играется наша Россия до уничтожения русских из нутри... Я и про суды и их решения уже читать не могу.. Воротит... И вызывает недоверие ко всей этой судебной структуре. Это плохо)))) =((((

FФ

Fvolodya55 Федоров

Судьи вы или кто? Над вами смеются уже обезьяны! Взял нож пошел на массовую разборку - хулигантство. Взял арматуру или бейсбольную биту - это хулиганство. Страна проснись к нам пришел тихий враг, который неся свою средневековую культуру, уничтожит нас, как этого пацана. Почему у нас за умышленное убийство группой применяют хулигантство. ТОЛЬКО ПОЖИЗНЕННОЕ!!! Судьи когда ваших деток такие убъют, вы тоже будеть смотреть на их улыбки и говорить о хулигантстве? Эх страна....