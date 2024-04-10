Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Политолог: полиция из бывших мигрантов или цена присяги России

Политолог: полиция из бывших мигрантов или цена присяги России

Политолог: в полиции русский язык уже не родной. Не везде, но случаи есть. Если посмотришь на какое либо мигрантское преступление, то увидишь, что там все одно по одному.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Ну а уж мигранты на службе в полиции - э о вообще... Слов нет... До играется наша Россия до уничтожения русских из нутри... Я  и про суды и их решения уже читать не могу.. Воротит... И вызывает недоверие ко всей этой судебной структуре. Это плохо)))) =((((
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Этих животных скоро выпустят. Все уже проплачено, остались формальности.
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2 час.
Fvolodya55 Федоров
Судьи вы или кто? Над вами смеются уже обезьяны! Взял нож пошел на массовую разборку -  хулигантство. Взял арматуру или бейсбольную биту - это хулиганство. Страна проснись к нам пришел тихий враг, который неся свою средневековую культуру, уничтожит нас, как этого пацана. Почему у нас за умышленное убийство группой применяют хулигантство. ТОЛЬКО ПОЖИЗНЕННОЕ!!! Судьи когда ваших деток такие убъют, вы тоже будеть смотреть на их улыбки и говорить о хулигантстве? Эх страна....
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1 час.

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