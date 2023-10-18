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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Андрей
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Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа

Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа

Гнев мусульманского мира захлестнул исламские города и столицы Александр Уральский На фото: раненого палестинского ребенка передают медику возле больницы Аль-Шифа после израильских авиаударов по городу Газа в центре сектора Газа.

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Комментарии
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А
Андрей
Израилю будет трудно отвертеться от обвинений, учитывая его же заявления о желании уничтожения ХАМАС и ковровых бомбардировок Палестины. На видео удара по больнице, выложенным в сеть, отчетливо слышен звук ракеты. Ракета очень мощная и скорей всего принадлежит Израилю, все таки для старта и разгона ракеты нужно расстояние, что имеется только у Израиля.
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