Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа

А

Андрей

Израилю будет трудно отвертеться от обвинений, учитывая его же заявления о желании уничтожения ХАМАС и ковровых бомбардировок Палестины. На видео удара по больнице, выложенным в сеть, отчетливо слышен звук ракеты. Ракета очень мощная и скорей всего принадлежит Израилю, все таки для старта и разгона ракеты нужно расстояние, что имеется только у Израиля.