Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа

Гнев мусульманского мира захлестнул исламские города и столицы Александр Уральский На фото: раненого палестинского ребенка передают медику возле больницы Аль-Шифа после израильских авиаударов по городу Газа в центре сектора Газа.
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