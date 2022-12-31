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Рогозин в ответ на «новогоднее» обращение Резникова к россиянам пообещал «взять Киев»

Рогозин в ответ на «новогоднее» обращение Резникова к россиянам пообещал «взять Киев»

Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал «новогоднее» обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам словами «брать Киев».

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