Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал «новогоднее» обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам словами «брать Киев».
Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал «новогоднее» обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам словами «брать Киев».
Свежие комментарии