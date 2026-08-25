Деньги должны оставаться у тех, кто их заработал

В комментариях прекрасное. Вчера мы обсуждали план Кембриджа по маргинализации мужчин, который, если грубо, сводится к тому, чтобы дать женщинам возможность рожать от высоких и дерзких красавчиков с волевыми челюстями, а обычных мужчин обложить налогами, чтобы одинокие мамы не испытывали сильных финансовых проблем (ссылка).