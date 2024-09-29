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Алиса, но не из «Яндекса». У Шольца появилась неожиданная кандидатка в сменщицы

Алиса, но не из «Яндекса». У Шольца появилась неожиданная кандидатка в сменщицы

Алиса Вайдель должна стать кандидатом от «Альтернативы для Германии» на пост канцлера, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на несколько источников в этой немецкой ультраправой партии.

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