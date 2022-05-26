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Глава ДНР заявил об окончании восьмилетнего гнёта Украины в Донбассе: "Время пришло"

Глава ДНР заявил об окончании восьмилетнего гнёта Украины в Донбассе: "Время пришло"

В своём Telegram-канале Пушилин напомнил о том, что восемь лет назад, 26 мая 2014 года "Донецк ощутил на себе всю бесчеловечность и цинизм киевского режима: украинские боевики нацелили тяжелую артиллерию и боевую авиацию на жителей мирного города".

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