Глава ДНР заявил об окончании восьмилетнего гнёта Украины в Донбассе: "Время пришло"

В своём Telegram-канале Пушилин напомнил о том, что восемь лет назад, 26 мая 2014 года "Донецк ощутил на себе всю бесчеловечность и цинизм киевского режима: украинские боевики нацелили тяжелую артиллерию и боевую авиацию на жителей мирного города".