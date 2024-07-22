НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Спасибо добрым людям помогающим нашим бойцам! Низкий поклон от матерей и жён.Ахметшин и Магдее...
  • Сергей Рубцов
    Отнять все у этого пидора!!!!В Казани суд отка...
  • Ингерман Ланская
    этот махмуд сам придумывает комментарии к законуМинлесхоз Татарст...

Депутат Марат Галиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Депутат Марат Галиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден депутат Госсовета РТ VI созыва, член партии «Единая Россия», заместитель командира по технической части батальона «Эспаньола» Марат Галиев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх