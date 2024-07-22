Депутат Марат Галиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден депутат Госсовета РТ VI созыва, член партии «Единая Россия», заместитель командира по технической части батальона «Эспаньола» Марат Галиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии