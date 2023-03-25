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Малиновый пиджак Жириновского продали за четверть миллиона рублей

Малиновый пиджак Жириновского продали за четверть миллиона рублей

На аукционе «Литфонда» в Санкт-Петербурге с молотка ушел знаменитый красный пиджак, который носил покойный экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале 2000-х годов.

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