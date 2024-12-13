Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Васильченко
    Через мясорубку можно пропускать говядину, конину, курятину или человечину. Мясорубка виновата в преступных действиях...Доступ к мессендж...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Респект, молодец отец. Низкий ему поклон... А вот в России дворников отменили, создав бригады по разгону грязи во дво...В Дагестане мужчи...
  • ВАЛЕРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ
    Покажите доказательства про корейцев а то я не верю во бросы,почему-то мне кажется,что это фейки от врагов России.Военкор Романов: ...

Подпольщик Лебедев: Россия нанесла удар по заводу беспилотников возле Борисполя

Подпольщик Лебедев: Россия нанесла удар по заводу беспилотников возле Борисполя

Российские военнослужащие нанесли удар по заводу по производству беспилотных летательных аппаратов в пригороде Борисполя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
Ответить
16 час.
Сергей Карабухин
!!! Зеленский с апреля месяца ездит по миру по многим странам и не был на Украине. Отдыхает, балдеет, купается в море, попивает шампанское, смеётся, улыбается, нюхает кокаин .... Когда каждый день гибнут его граждане и в его власти прекратить войну – в течении одного часа! Очень точно Лукашенко его охарактеризовал – ГНИДА!
Ответить
16 час.
СК
Сергей Карабухин
…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх