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Захарова назвала «нечеловеческой ложью» материал Госдепа по Украине

Публикацию Госдепартамента США о якобы имеющей место российской дезинформации по ситуации на Украине назвала материалом с пассажиами «нечеловеческой лжи и глупости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января в своём телеграм-канале.

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