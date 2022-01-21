Захарова назвала «нечеловеческой ложью» материал Госдепа по Украине

Публикацию Госдепартамента США о якобы имеющей место российской дезинформации по ситуации на Украине назвала материалом с пассажиами «нечеловеческой лжи и глупости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января в своём телеграм-канале.