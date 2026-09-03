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ВК Пресс

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За время остановки движения по Крымскому мосту в пробках скопились 500 машин

За время остановки движения по Крымскому мосту в пробках скопились 500 машин

Как сообщает информационный канал Крымский мост: оперативная информация, по данным на 14 часов со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр собрались 320 автомобилей, со стороны полуострова- 210.

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