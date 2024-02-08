Влиятельная Татьяна Навка не смогла спасти Камилу Валиеву

Фигуристка Татьяна Навка пообещала место Камиле Валиевой в своих ледовых шоу. Спортсменка, так же как многие другие, выразила свое мнение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, считая ее несправедливой.
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