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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Актер Дауни-младший похвалил Юру Борисова за роль в «Аноре»

Американский актер Роберт Дауни-младший, объявлявший победителя в номинации «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, похвалил Юру Борисова за его роль в фильме «Анора», свидетельствует трансляция 97-й церемонии вручения премии….

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