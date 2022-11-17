Финансовый аналитик Антонов рассказал, каким будет курс доллар в конце ноября

Финансовый аналитик Владислав Антонов дал прогноз относительно курса доллара на конец осени. По словам эксперта, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на Форекс, то пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 59-62.
Финансовый аналитик Владислав Антонов дал прогноз относительно курса доллара на конец осени. По словам эксперта, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на Форекс, то пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 59-62.
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