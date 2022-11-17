Вечерняя Москва

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    Да нужно вычеркнуть этих особей из нашей жизни на совсем!«Не будем унижать...
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Финансовый аналитик Антонов рассказал, каким будет курс доллар в конце ноября

Финансовый аналитик Антонов рассказал, каким будет курс доллар в конце ноября

Финансовый аналитик Владислав Антонов дал прогноз относительно курса доллара на конец осени. По словам эксперта, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на Форекс, то пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 59-62.

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