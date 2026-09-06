«Шанхайские Драконы» одержали победу над «Нефтехимиком» в овертайме

Встреча началась с активного доминирования «Нефтехимика», который к середине первого периода уже вёл 3:0 благодаря голам Никиты Хоружева (5:38), Артура Тянулина (16:47, буллит) и Матвея Надворного (30:14, меньшинство).
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