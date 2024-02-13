Спецоперация, 13 февраля: редкие виды украинских дронов и невеселое положение ВСУ под Веселым

Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации© РИА Новости / Сергей Аверин Вчера 1K прочитали О захвате российскими военными редких украинских беспилотников, проблемах ВСУ в Донбассе и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.
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