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В США спасатели сбежали из зоны разрушительного урагана. Их напугали «вооруженные ополченцы»

В США спасатели сбежали из зоны разрушительного урагана. Их напугали «вооруженные ополченцы»

Спасатели, устраняющие последствия прошедшего в США разрушительного урагана «Хелен», были вынуждены покинуть свою рабочую зону в районах Северной Каролины из-за предупреждений об угрозе «вооруженных ополченцев».

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