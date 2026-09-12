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Пункт-А

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Астраханская область открыла осенний сезон охоты на судака и сазана

Астраханская область открыла осенний сезон охоты на судака и сазана

В регионе официально стартовала осенняя путина, которая продлится до 10 декабря. На водную вахту в дельте Волги и на раскатах Каспия заступили 65 добывающих компаний, чьи главные цели на ближайшие три месяца — судак, сазан и жерех.

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