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Аргументы и Факты

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Драпатый в истерике: огненный кулак ударил по дальней точке Украины

Ночь на 14 сентября стала очередным испытанием для российской системы противовоздушной обороны. Украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на российские регионы, но она была успешно отражена.

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