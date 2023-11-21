Ученые подошли к разгадке причин головной боли от красного вина

Красное вино богато полифенолами, особенно флавоноидами — природными веществами, которые придают разнообразную окраску растениям и плодам, а при попадании в организм участвуют во многих обменных процессах, оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.
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