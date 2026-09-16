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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» начинает матч с красноярским «Енисеем»

Тульский «Арсенал» начинает матч с красноярским «Енисеем»

Матч начнётся в 15:30, ворота тульского «Арсенала» в этом туре защищает Мелихов.Футболисты тульского «Арсенала» начинают матч очередного тура Первой лиги против красноярского «Енисея».

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