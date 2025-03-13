«Общество само уничтожает»: Егор Крид высказался о хейте в интернете

Музыкант Егор Крид бурно высказался на тему негатива и хейта в социальных сетях. Артист выразил свое недоумение по поводу большого количества злых и обиженных людей, которые пишут оскорбительные комментарии.
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