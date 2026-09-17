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Крупная победа московского "Динамо" над "Ростовом" вывела команду на второе место в РПЛ

Крупная победа московского "Динамо" над "Ростовом" вывела команду на второе место в РПЛ

Крупное поражение со счетом 0:3 в четверг, 17 сентября 2026 года, потерпели футболисты "Ростова" в домашнем поединке девятого тура российской Премьер-лиги против столичного "Динамо".

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