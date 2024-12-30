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«Пусть убивают русских, лишь бы в Азии было спокойно»: Колясников прокомментировал заявление депутата о мигрантах

«Пусть убивают русских, лишь бы в Азии было спокойно»: Колясников прокомментировал заявление депутата о мигрантах

Депутат Госдумы глава фракции Единая Россия Владимир Васильев сделал резонансное заявление по поводу бесконтрольного ввоза мигрантов из Средней Азии в Россию.

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Комментарии
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Сергей
Да идиотами страна не оскудеет,кто-бы сомневался,в компанию затулле и др. 🤣
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16 час.
Tania Еременко
Васильеву надо одуматься! А мигрантов вернуть в свои страны. Хватит вытирать ноги об Россию! Полный маразм!
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11 час.
Сергей
Одуматься? Не поздно ли? Вечным думским сидельцам одуматься? Пока стратег не цыкнет,зад свой с кресла не поднимут,герои вчерашних дней ,им пох😎
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11 час.

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