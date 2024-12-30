«Пусть убивают русских, лишь бы в Азии было спокойно»: Колясников прокомментировал заявление депутата о мигрантах

Сергей Да идиотами страна не оскудеет,кто-бы сомневался,в компанию затулле и др. 🤣

Tania Еременко Васильеву надо одуматься! А мигрантов вернуть в свои страны. Хватит вытирать ноги об Россию! Полный маразм!