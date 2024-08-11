«Несмываемое уродство…» Зеленский превратил киевский режим в «террористический движок»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с запрещенной в РФ экстремистской организацией ИГИЛ, которая пыталась создать квазигосударство, но при этом подчеркнула, что Владимир Зеленский «по западной указке пошел другим путем – он превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок».
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