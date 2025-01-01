Экономист Белогорьев: Россия может поставлять газ в Европу через Турцию

Сергей Ипатов

Очень интересно. У нас из каждого утюга несётся, что Россия сражается с 50 странами Запада, но... при этом ищет варианты, как снабдить их энергоресурсами (причём, заметьте, против их воли), с помощью которых делается оружие и техника которое убивает наших людей и на территории Украины и на нашей же собственной земле. Это такая политическая шизофрения или тут что-то другое? 🤔