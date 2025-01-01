Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал РИА Новости, что транзит газа через Украину можно частично заменить увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу.
Экономист Белогорьев: Россия может поставлять газ в Европу через Турцию
Комментарии
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Сергей Ипатов
Очень интересно. У нас из каждого утюга несётся, что Россия сражается с 50 странами Запада, но... при этом ищет варианты, как снабдить их энергоресурсами (причём, заметьте, против их воли), с помощью которых делается оружие и техника которое убивает наших людей и на территории Украины и на нашей же собственной земле. Это такая политическая шизофрения или тут что-то другое? 🤔
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