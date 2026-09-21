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Регионы России

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Артём Филиппов: диалог политических сил в Костромской области обеспечил высокие результаты на выборах

Артём Филиппов: диалог политических сил в Костромской области обеспечил высокие результаты на выборах

Эксперт центра прикладных исследований и программ прокомментировал итоги голосования в Костромской области.

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