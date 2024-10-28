Библейская катастрофа бронзового века: раскрывая тайны древнего Ближнего Востока

В мире археологии редко случаются открытия, способные перевернуть наше понимание древней истории. Однако раскопки в Телль-эль-Хаммаме, расположенном в долине реки Иордан, преподнесли ученым именно такой сюрприз.
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