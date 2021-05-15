"С чистого листа": жизнь 5 знаков зодиака звезды "сотрут в порошок" в конце мая

"С чистого листа": жизнь 5 знаков зодиака звезды "сотрут в порошок" в конце мая

Астрологи назвали знаки зодиака, которым в конце мая придется начать жизнь с чистого листа. Представителей 5 созвездий ждет невероятно крутой поворот, который изменит все.

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