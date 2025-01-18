Десять лет на двоих получили сектанты с «Березовой Рощи» в Новосибирске

Приговором от 18 декабря 2023 года Малецкий был признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии общего режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии