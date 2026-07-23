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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Сотни демонстрантов прошли маршем по Ист-Вашингтон-авеню к Капитолию...

Соединенные Штаты Америки: Сотни демонстрантов прошли маршем по Ист-Вашингтон-авеню к Капитолию штата Висконсин в Мэдисоне в вечерние часы по местному времени после стрельбы с участием офицеров на улицах Уильямсон и Болдуин, в которой вооруженный подозреваемый был убит после того, как, как сообщается, нанес ножевое ранение полицейскому.

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