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Царьград

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Лихачев: Росатом перевез 5 млн т китайских грузов в 2025 году

Лихачев: Росатом перевез 5 млн т китайских грузов в 2025 году

В 2025 году Росатом под руководством Алексея Лихачева успешно перевез 5 миллионов тонн китайских грузов через Северный морской путь.

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