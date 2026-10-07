Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тайна визита Рэтклиффа раскрыта. Чем «страшная правда» директора ЦРУ обернулась для Украины и Европы

Тайна визита Рэтклиффа раскрыта. Чем «страшная правда» директора ЦРУ обернулась для Украины и Европы

Тайна визита Рэтклиффа раскрыта. Чем «страшная правда» директора ЦРУ обернулась для Украины и Европы Александр Храмчихин: Надо сказать огромное спасибо авторам плана по принуждению Москвы к миру Александр Храмчихин На фото: директор ЦРУ (Центральное разведывательное управление) Джон Рэтклифф (Фото: AP/TASS) Поездка директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа вызвала крайнее возбуждение на Западе, причем оно до конца не улеглось даже сейчас, по прошествии полутора месяцев.

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