Эрдоган придумал как вторгнуться на Кавказ и не получить от русских

Виктор АрхиповПолитикаЭрдоган придумал как вторгнуться на Кавказ и не получить от русских На днях вышло две новости, которые позволяют сделать догадки, что у Эрдогана появился хитрый план против России.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛвалерий лисицынДаже если Ердоган сунется на Кавказ там он и получит хороших пи.....ей, без всякой Российской армии. Навряд ли кавказские народы позволят ему там хозяйничать, несмотря на одну веру. Не те времена. А мечтать конечно можно, и о чём угодно.ГМГеоргий МихалевАзербайджан турецкая скотина безнаказанно оккупировала, теперь продолжит дальнейшую оккупацию Кавказа.Комментировать
Свежие комментарии