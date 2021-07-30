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Эрдоган придумал как вторгнуться на Кавказ и не получить от русских

Эрдоган придумал как вторгнуться на Кавказ и не получить от русских

На днях вышло две новости, которые позволяют сделать догадки, что у Эрдогана появился хитрый план против России.

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валерий лисицын
Даже если Ердоган сунется на Кавказ там он и получит хороших пи.....ей, без всякой Российской армии. Навряд ли кавказские народы позволят ему там хозяйничать, несмотря на одну веру. Не те времена. А мечтать конечно можно, и о чём угодно.
Георгий Михалев
Азербайджан турецкая скотина безнаказанно оккупировала, теперь продолжит дальнейшую оккупацию Кавказа.

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