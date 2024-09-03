В Мурманске сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель маршрутного такси с поддельным водительским удостоверением

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску в ходе мониторинга сети Интернет выявили в одной из социальных сетей публикацию с видеозаписью, на кадрах которой очевидцем были запечатлены нарушения правил дорожного движения, допущенные водителем маршрутного автобуса.