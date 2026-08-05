Главу узбекской диаспоры в Екатеринбурге депортировали из России

Игорь Ишмухаметов Отменить нахрен все двойные гражданства, и всех этих тварей обратно в кишлак вернуть и запрет пожизненно для него и всего его кишлака, по принципу влип один отвечает всесь кишлак поголовно!

виктор матвеев А почему не в тюрьму.