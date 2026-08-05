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Главу узбекской диаспоры в Екатеринбурге депортировали из России

Главу узбекской диаспоры в Екатеринбурге депортировали из России

Новости ЕАН ЕАН. Паспорт РФ Из России депортирован глава узбекской диаспоры Екатеринбурга, председатель Свердловской областной общественной организации Центра содружества народов Урала и Узбекистана «Дустлик» 62-летний Абидкул Туратов.

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Комментарии
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Игорь Ишмухаметов
Отменить нахрен все двойные гражданства, и всех этих тварей обратно в кишлак вернуть и запрет пожизненно для него и всего его кишлака, по принципу влип один отвечает всесь кишлак поголовно!
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1 м.
виктор матвеев
А почему не в тюрьму.
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1 м.
карла карлова
Надо депортировать не только главоря,но и всю диаспору.Что они делают в России?Их сюда не звали,у них есть их страна,вот там пусть наслаждаются жизнью,меньше плодятся и больше работают.
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1 м.