Мэрия открестилась от памятника Сталину на Монументе Славы

С такой инициативой в письме к мэру Новосибирска ранее выступил депутат Заксобрания Роман Яковлев. Реализовать идею в предыдущие годы, когда город возглавлял коммунист Анатолий Локоть, сторонникам КПРФ не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии