Военные ВСУ в Калиново хотели сдаться, но по ним открыли огонь сослуживцы

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. В освобожденном населенном пункте Калиново Донецкой Народной Республики произошел инцидент, в ходе которого солдаты ВСУ, готовые сдаться, подверглись огню со стороны своих же сослуживцев.
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