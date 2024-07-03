Освобождение посёлка Юрьевка рушит юго-западный фланг обороны ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородского) Российские военные накануне добились значимого успеха на Торецком направлении в ДНР.
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Освобождение посёлка Юрьевка рушит юго-западный фланг обороны ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородского) Российские военные накануне добились значимого успеха на Торецком направлении в ДНР.
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