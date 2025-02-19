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Царьград

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Трагедия в Новогродовке: Украинские военные расстреляли четверых детей

Трагедия в Новогродовке: Украинские военные расстреляли четверых детей

Местный житель Новогродовки в ДНР сообщил о трагедии: украинские военные расстреляли четверых детей во время обстрела.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
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