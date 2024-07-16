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В России запускают собственное производство деталей для Boeing и Airbus

В России запускают собственное производство деталей для Boeing и Airbus

В ближайшее время Россия начнет производство эрзац-запчастей (неполноценных заменителей чего-либо или суррогата) для самолетов Boeing и Airbus, что является нарушением международных правил и может представлять угрозу безопасности.

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