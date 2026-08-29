Росавиация: в аэропорту Пскова ввели временные ограничения

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале на платформе «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 78.ru: студент из...
- В Севастополе на ...
- Маск войдет в рук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым