Сплит-маникюр: новинка нейл-арта на 2024 год

Маникюр, как и все мировые тренды, все больше стремится к минимализму. Поэтому известный мастер маникюра Зола Ганзоригт, которая украшает ноготки многим мировым звездам, предлагает креативную новинку под названием сплит-маникюр.
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