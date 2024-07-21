Сделают вас еще ярче: какие 5 цветов носить, если у вас рыжие волосы

Рыжие волосы всегда привлекают внимание и выделяют свою обладательницу в любой толпе. Если раньше рыжие волосы ассоциировались с ведьмами и колдуньями, то сегодня мы все больше ценим их неповторимую красоту.
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